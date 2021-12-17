Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kışla Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Cüneyt Ö. idaresindeki 41 E 9921 plakalı otomobil, anayoldan ara sokağa gitmek isteyen Cevat T.'nin kullandığı 67 AAK 563 hafif ticari kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil içinde yolcu olarak bulunan Birol Özdemir (28) ve hafif ticari kamyonet içinde yolcu olarak bulunan Erhan Urfa (41) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK