Kamyonetle panelvan araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetle panelvan araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kamyonetle panelvan araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Başakşehir'de kamyonetle panelvan aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kamyonetle panelvan araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Başakşehir'de kamyonetle panelvan aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada kamyonette sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Ispartakule Tem Güney yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift yönlü olarak kullanılan yan yolda, sürücüsü öğrenilemeyen 34 VNU 47 plakalı kamyonet ile 34 FKZ 15 plakalı panelvan aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
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