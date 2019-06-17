Son Dakika Haberleri: Kamyonetle tehlikeli yolculuk
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Kamyonetle tehlikeli yolculuk

1 saat önce

DİYARBAKIR'da hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanan boru tipi helezonlu taşıyıcıyı görenler gözlerine inanamadı.

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DİYARBAKIR'da hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanan boru tipi helezonlu taşıyıcıyı görenler gözlerine inanamadı.
Diyarbakır- Silvan karayolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 DC 445 plakalı kamyonet, arkasına iple bağlanmış boru tipi helezonlu taşıyıcıyla ilerlerken görüldü. Helezonlu taşıyıcının kamyonetle birlikte sağa sola savrulması trafiktekileri korkuturken, kazaya davetiye çıkaran sürücüyü görenler tepki gösterdi. Önündeki araçları da sollayan kamyonet sürücüsünün tehlikeli ilerleyişi, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
Silvan, Diyarbakır
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