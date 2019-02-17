Kamyonetle Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
29 dakika önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun- Ordu
kara yolu Beylerce mevkisinde, Samsun'dan Ordu yönüne giden R. A. (55) idaresindeki 07 DAB 55 plakalı tır, A.A'nın (33) kullandığı 55 RL 842 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, A.A. ile yanında bulunan Y.A. (34) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:57 Kaynak: AA
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