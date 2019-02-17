Son Dakika Haberleri: Kamyonetle Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Kamyonetle Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

29 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyonetle Tır Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde, Samsun'dan Ordu yönüne giden R. A. (55) idaresindeki 07 DAB 55 plakalı tır, A.A'nın (33) kullandığı 55 RL 842 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, A.A. ile yanında bulunan Y.A. (34) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:57 Kaynak: AA

Ordu, Samsun, Güncel
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