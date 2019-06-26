Kamyonetlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
1 saat önce
Adana'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Yüreğir
ilçesi Girne
Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 VR 9111 plakalı kamyonet ile Murat A. yönetimindeki 01 HF 439 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, 01 HF 439 plakalı kamyonet yan devrilirken 34 VR 9111 plakalı kamyonet ise köprünün demir bariyerlerinde asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Her iki kamyonette çıkarılan toplam 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yol trafiğe tamamen kapanırken, kamyonetlerin çekilmesinin ardından tekrardan trafiğe açılacağı öğrenildi.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
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