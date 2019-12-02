Son Dakika Haberleri: Kamyonette 18,5 kilo esrar bulundu
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Kamyonette 18,5 kilo esrar bulundu

6 saat önce

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan kamyonette, 18 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına aldı.

Kamyonette 18,5 kilo esrar bulundu, System.String[]

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan kamyonette, 18 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kent merkezinde kamyonet sürücüsünü takibe aldı. Bir süre sonra park halindeki kamyonetten birinin elinde poşetle indiğini gören ekipler, durdurarak üzerinde arama yaptı. Araçtan inen kişiden bir miktar esrar ele geçirildi. Bunun üzerine narkotik köpeği 'Şimşek' ile kamyonette de arama yapıldı. Arama sonucu 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken, kamyonette bulunan H.K., B.A. ve Ö.K.Ç. gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:17 Kaynak: DHA
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