Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu - Son Dakika
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Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

04.05.2022 17:05
Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, park halindeki kamyonette Ömer Kaya (42) ve kuzeni Hüseyin Kaya (40), silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, park halindeki kamyonette Ömer Kaya (42) ve kuzeni Hüseyin Kaya (40), silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasında bulunan tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu
Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu
Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu
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Ömer Kaya, Karalar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu - Son Dakika


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