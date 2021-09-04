KAMYONETTE 285 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı kamyonet, jandarmanın takibiyle durduruldu. Araçta yapılan aramada, yonca balyaları altına gizlenmiş 285 kilo kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Timleri, Burdur'dan Denizli'nin Acıpayam ilçesine uyuşturucu getirileceğini tespit etti. 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, dün şüphelinin kente geleceği bilgisine ulaştı. Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen A.B.'nin kullandığı kamyoneti, Yumrutaş Mahallesi'nde takibe alan timler 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü aracını tarla yollarına sürerek kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, önünü keserek kamyoneti durdurdu. A.B. gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'Manşet' ile kamyonette yapılan aramada, yonca balyaları altına gizlenmiş, 10 ayrı çuvalda toplam 285 kilo kubar esrar ele geçirdi.

Operasyon anı, havadan dron ile saniye saniye görüntülendi.