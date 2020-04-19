Kamyonette 31 kilo 450 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı - Son Dakika

Aramada, evin balkonunda ekili halde 33 kök Hint keneviri ile 70,6 gram esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu öne sürülen merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahalesi'ndeki bir eve de operasyon düzenledi.

33 kök Hint keneviri ve 70,6 gram esrar bulundu

Narkotik dedektör köpeğinin, aracın kabin ve kasa bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 6 pakette 31 kilo 450 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Adana 'da, şüphe üzerine durdurulup incelenen kamyonette 31 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu

Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi