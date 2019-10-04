Son Dakika Haberleri: Kamyonette 456 litre sahte içki ele geçirildi
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Kamyonette 456 litre sahte içki ele geçirildi

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kontrol noktasında durdurulan kamyonette 456 litre sahte içki ele geçirildi.

Kamyonette 456 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kontrol noktasında durdurulan kamyonette 456 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliye 44 bin 904 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinde sahte içki taşınacağı ihbarını aldı. Salı günü operasyon düzenleyen ekipler, Karahayıt Mahallesi'nde şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 336 şişe votka, 60 şişe rakı, 60 şişe viski olmak üzere toplam 456 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Alınan ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheliye, 44 bin 904 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Pamukkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:26 Kaynak: DHA
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