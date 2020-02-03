Kamyonette 5 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonette 5 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kamyonette 5 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 5 bin 500 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Kamyonette 5 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 5 bin 500 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Adana kara yolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 33 plakalı kamyoneti durdurdu. Uygulama noktasına çekilen kamyonette arama yapan KOM ekipleri, 275 adet kolinin içerisine gizlenmiş 5 bin 500 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan talimat ile şüpheli firmaya işlem yapılırken, yakalanan tütünlere el konuldu. Araç içerisindeki sürücü S.K. ve yolcu C.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Denemek için ejder meyvesi ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor Belediye çöplüğünde 21 köpek ölü bulundu, gören isyan etti Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:49:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyonette 5 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]