KAMYONETTE 7 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KAMYONETTE 7 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

31.03.2022 11:49

KİLİS'te, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan sürücünün kamyonetinde 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

KİLİS'te, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan sürücünün kamyonetinde 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği, plakası açıklanmayan kamyoneti durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polisler de peşine düştü. Ekipler kamyoneti Uzunlu köyü yakınlarında durdurdu. Yapılan aramada kamyonetin kasasında yurda kaçak yollarla sokulmuş 7 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, kamyonet sürücüsü M.C.'yi gözaltına aldı. (DHA)

KAMYONETTE 7 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
KAMYONETTE 7 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
KAMYONETTE 7 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYONETTE 7 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAMYONETTE 7 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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