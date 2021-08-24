Kamyonette bir milyon 200 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda durdurulan kamyonet içerisinde bir milyon 200 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Doğu illerinden batı kentlerine bandrolsüz makaron taşındığının tespit edilmesi üzerine ekiplere harekete geçerek çalışma başlattı. Ekipler takibe aldıkları 1 kamyoneti Dinar ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta arama yapan ekipler aramada toplam 1 milyon 200 bin adet/dal boş makaron ele geçirdi. Operasyonun ardından 1 kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR