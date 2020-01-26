Kamyonette piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonette piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele geçirildi - Son Dakika

Kamyonette piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele geçirildi

6 saat önce

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde jandarmanın durdurduğu kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan'dan getirilen çok sayıda piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele geçirildi.

Kamyonette piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele geçirildi, System.String[]

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde jandarmanın durdurduğu kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan'dan getirilen çok sayıda piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele geçirildi.

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'dan getirilen 21 piton, 43 mandarin ördeği ve 4 sakarca kazı ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken, hayvanlara el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvanlar koruma altına alınarak, hayvanat bahçelerine teslim edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.


Yunanistan, Edirne, İpsala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:28 Kaynak: DHA
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