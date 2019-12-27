Kamyonette pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilo eroin bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonette pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilo eroin bulundu - Son Dakika

Kamyonette pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilo eroin bulundu

6 saat önce

Kırşehir'de kamyonette narkotik köpeklerince bulunmaması için pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilogram eroin ele geçirildi.

Kamyonette pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilo eroin bulundu, System.String[]

Kırşehir'de kamyonette narkotik köpeklerince bulunmaması için pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Ankara, İzmir ve İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Kırşehir- Kayseri kara yolu Hacıbektaş ilçesi kavşağında takibe alınan kamyonet, Gölhisar Mahallesi yakınında durduruldu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen kamyonette narkotik dedektör köpeği "Çine" kullanılarak yapılan aramada kasanın tabanındaki özel bölmelere pul biberi ve isot dökülerek gizlenmiş 165 pakette 64 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonun, Kırşehir'de tek seferde en fazla eroinin ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Narkotik, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri doğumda ikizleri ile birlikte öldü
Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız

Son Dakika Haberleri
18:51 Bozdağ, beyaza büründü - Son Dakika
18:50 Ak parti bursa milletvekili hakan çavuşoğlu açıklamalarda bulundu - Son Dakika
18:50 Kocaeli işte türkiye'nin yerli otomobili-4 - Son Dakika
18:49 Hakkari karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu - Son Dakika
18:45 ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:55:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyonette pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilo eroin bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]