Kamyonette sahte 1060 litre dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

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Kamyonette sahte 1060 litre dezenfektan ele geçirildi
6 saat önce
ADANA'da, polis uygulama noktasında durdurulan kamyonette, piyasa değeri 300 bin lira olan 1060 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.
ADANA'da, polis uygulama noktasında durdurulan kamyonette, piyasa değeri 300 bin lira olan 1060 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, piyasa değeri 300 bin lira olan 1060 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. Gözaltına alınan A.O., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dezenfektanlar ise imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:12 Kaynak: DHA
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