Kamyonette saklanan düzensiz göçmenler yakalanacaklarını anlayınca kaçtı

Sürücüsünün de olay yerinden kaçtığı araç otoparka çekilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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