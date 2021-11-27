Kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerce yapılan titiz çalışma sonucu sürücü Gürhan, kısa sürede kurtarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

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