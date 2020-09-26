Kamyonette sıkışan yaralı kepçe yardımı ile böyle kurtarıldı - Son Dakika

Kamyonette sıkışan yaralı kepçe yardımı ile böyle kurtarıldı

BURSA - Bursa'da dikkatsizlik sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonet şarampole devrildi. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralı olarak kurduruldu.

Kaza, 19.30 sularında Derebent Mahallesi Yenişehir- İznik karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinden İznik ilçesi istikametine seyir halinde olan E.G., dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

E.G., 16 KPL 99 plakalı kamyonet ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ve vatandaşların yardımı ile araç içinden kepçe yardımıyla çıkartılan E.G., ve E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından tedbir amaçlı Bursa Şehir Hastahanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.