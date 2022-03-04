Kamyonetteki 150 kilo eroini 'Thor' buldu - Son Dakika
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Kamyonetteki 150 kilo eroini 'Thor' buldu

04.03.2022 16:11
Kamyonetteki 150 kilo eroini 'Thor' buldu

VAN'da polisin, durdurduğu kamyonette narkotik köpeği 'Thor' ile yaptığı aramada 150 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

VAN'da polisin, durdurduğu kamyonette narkotik köpeği 'Thor' ile yaptığı aramada 150 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesinde bir kamyonette uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Araçta narkotik köpeği 'Thor' ile arama yapan ekipler, gizli bölmelerde 150 kilo 120 gram eroin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.


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Narkotik, Eroin, Thor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonetteki 150 kilo eroini 'Thor' buldu - Son Dakika


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