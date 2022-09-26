Son dakika haberi | İZMİR'DE KAMYONETTE 166 BİN SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İZMİR'DE KAMYONETTE 166 BİN SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA

26.09.2022 11:42

Son dakika haber... İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, durdurulan bir kamyonette polis ekiplerince yapılan aramada 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, durdurulan bir kamyonette polis ekiplerince yapılan aramada 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa'da bir kamyonete operasyon düzenledi. Yapılan aramada aracın kasasında 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.Ö., Z.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: 'Akp'lilerin Çırpınışına Bakılacak Olursa Çok Verimli Bir Kampa Ev Sahipliği Yaptığımız İçin Çok Mutluyuz' CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: 'Akp'lilerin Çırpınışına Bakılacak Olursa Çok Verimli Bir Kampa Ev Sahipliği Yaptığımız İçin Çok Mutluyuz' Özcan Purçu'dan Bakan Kurum'a: 'Toki Tarafından 200 Bin Suriyeliye Bedava Konut Yapıldığı İddiası Doğru Mu' Özcan Purçu'dan Bakan Kurum'a: 'Toki Tarafından 200 Bin Suriyeliye Bedava Konut Yapıldığı İddiası Doğru Mu' Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kişi kaçtı Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kişi kaçtı
Kaynak: DHA

Operasyon, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İZMİR'DE KAMYONETTE 166 BİN SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:10:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İZMİR'DE KAMYONETTE 166 BİN SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement