İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, durdurulan bir kamyonette polis ekiplerince yapılan aramada 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa'da bir kamyonete operasyon düzenledi. Yapılan aramada aracın kasasında 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.Ö., Z.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İZMİR'DE KAMYONETTE 166 BİN SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA - Son Dakika