Son Dakika Haberleri: Kamyonetteki 19 Kilo Eroini 'Atak' Buldu

Kamyonetteki 19 Kilo Eroini 'Atak' Buldu

22 dakika önce

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette narkotik köpeği 'Atak' ile yapılan aramada, 19 kilo eroin ele geçirildi.

Kamyonetteki 19 Kilo Eroini 'Atak' Buldu, System.String[]
ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette narkotik köpeği 'Atak' ile yapılan aramada, 19 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, hassas burunlu narkotik köpeği 'Atak' ile araçta arama yaptı. Atak'ın tepki verdiği kamyonetin motor bölümünde paketler halinde gizlenen 19 kilo eroin ele geçirildi.

?Gözaltına alınan araç sürücüsü Ferhat F. (39), sorgusunda uyuşturucuyu para karşılığında taşıdığını söyledi. Ferhat F. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:06 Kaynak: DHA

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