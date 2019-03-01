Kamyonetteki 19 Kilo Eroini 'Atak' Buldu
19 dakika önce
ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette narkotik köpeği 'Atak' ile yapılan aramada, 19 kilo eroin ele geçirildi.
ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette narkotik köpeği 'Atak' ile yapılan aramada, 19 kilo eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan
ilçesinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, hassas burunlu narkotik köpeği 'Atak' ile araçta arama yaptı. Atak'ın tepki verdiği kamyonetin motor bölümünde paketler halinde gizlenen 19 kilo eroin ele geçirildi.
?Gözaltına alınan araç sürücüsü Ferhat F. (39), sorgusunda uyuşturucuyu para karşılığında taşıdığını söyledi. Ferhat F. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:41 Kaynak: DHA
Sırtına Bağladığı Kazanla Sokak Köpeklerine Yemek Taşıyor
Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi
Son Dakika! Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun
Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu