Kamyonetteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Kamyonetteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
02.12.2020 17:17
Ankara kara yolu üzerinde bir kamyonetin kasasındaki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.
BURSA- Ankara kara yolu üzerinde bir kamyonetin kasasındaki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.
Bursa-Ankara kara yolu üzerinde, 16 AJF 705 plakalı kamyonet, kasasındaki 6 kişi ile yoğun trafikte, sol şeritte ilerlediği sırada bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde birbirine tutunan 6 kişinin, tehlikeye aldırmadan yolculuğa devam ettiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.
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