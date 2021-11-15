KAMYONETTEKİ ÇALINTI EV EŞYALARINA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

Edremit İlçesi Eski Cami Mahallesi'nde yol kontrolleri yapan polis ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada, kamyonetin kasasında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ütü masası, mutfak robotu, perde, muhtelif ev eşyaları ele geçirildi. Çalınan ev eşyası sahibine teslim ediliken, gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

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