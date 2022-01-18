(İSTANBUL - toplu) Kamyonetteki camlar üzerlerine böyle devrildi: 2 işçi yaralandı - Son Dakika

(İSTANBUL - toplu) Kamyonetteki camlar üzerlerine böyle devrildi: 2 işçi yaralandı

Güngören'de 2 işçi kamyonete yükledikleri camların üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı

İSTANBUL - Güngören'de bir tekstil firmasının taşınma işlemi sırasında 2 işçi, kamyonete yüklediklerin camların üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Güngören Kızılcık Sokak üzerinde meydana geldi. Bir tekstil firması başka bir binaya taşınmak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında işyerinin camlarını söken iki işçi, camları kapının önünde bekleyen kamyonete yüklemeye başladı. Bu sırada araca yüklenen camlar, işçilerin üzerine devrildi. İşçilerin üzerine camların devrildiğini gören vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı işçiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Sesler üzerine dışarı çıktığını ve hemen ambulansı aradığını belirten Aysun Saygılı, "Ben çığlıkları duydum aşağıdaydım. Kamyonun demiriyle camlar üzerine yıkılınca arsında kaldı. Bir kişi gördüm ama iki kişi diyorlar. Çığlıkları duyarak geldik. Ambulansı falan aradık. Herhalde cam diye itfaiye de gelmiş" diye konuştu.