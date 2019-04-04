Kamyonetteki Çöp Kovalarından Kaçak Alkol Çıktı
1 saat önce
Kayseri'de bir kamyonet kasasındaki çöp kovalarında 463 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kayseri
'de bir kamyonet kasasındaki çöp kovalarında 463 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Osman Kavuncu Bulvarı Anbar
Mahallesi'ndeki bir kamyonette kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, kamyonet kasasına konulan çöp kovalarında 463 şişe kaçak içki bulundu.
Olayla ilgili sürücü R.K. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:55 Kaynak: AA
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