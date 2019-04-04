Son Dakika Haberleri: Kamyonetteki Çöp Kovalarından Kaçak Alkol Çıktı

Kamyonetteki Çöp Kovalarından Kaçak Alkol Çıktı

1 saat önce

Kayseri'de bir kamyonet kasasındaki çöp kovalarında 463 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kayseri'de bir kamyonet kasasındaki çöp kovalarında 463 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osman Kavuncu Bulvarı Anbar Mahallesi'ndeki bir kamyonette kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, kamyonet kasasına konulan çöp kovalarında 463 şişe kaçak içki bulundu.

Olayla ilgili sürücü R.K. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:55 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi Dünyaca Ünlü İsim Britney Spears, Rehabilitasyon Merkezine Yatırıldı! İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 15:25:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonetteki Çöp Kovalarından Kaçak Alkol Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]