Kamyonetteki geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu - Son Dakika

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Kamyonetteki geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu

Arnavutköy'de kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de geri dönüşüm malzemeleri ile yüklü olan bir kamyonet yolda ilerlediği sırada kasasında bulunan yükler yere savrulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde ilerleyen kamyonetin kasasında bulunan geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu. Kamyonetin kasasında bulunan fazla malzemeler yere saçılırken, kamyonetin yolculuğu cadde boyunca devam etti. Malzemelerin yere saçılmasına karşın kamyonetin devam etmesi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.