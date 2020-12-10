Kamyonetteki iskele demirlerinin içinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kamyonetteki iskele demirlerinin içinde uyuşturucu ele geçirildi
10.12.2020 10:45
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada, kasadaki iskele demirlerinin içine gizlenmiş 17 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada, kasadaki iskele demirlerinin içine gizlenmiş 17 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmaları yürütmeye devam etti. Çalışmalar kapsamında 7 Aralık'ta Yüksekova ilçesinde kontrol noktasında polis ekiplerince bir kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada inşaatta kullanılan iskele demirlerinin içine gizlenmiş 17 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Son Dakika Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk