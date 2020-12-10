Kamyonetteki iskele demirlerinin içinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kamyonetteki iskele demirlerinin içinde uyuşturucu ele geçirildi

10.12.2020 10:45
Kamyonetteki iskele demirlerinin içinde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada, kasadaki iskele demirlerinin içine gizlenmiş 17 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada, kasadaki iskele demirlerinin içine gizlenmiş 17 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmaları yürütmeye devam etti. Çalışmalar kapsamında 7 Aralık'ta Yüksekova ilçesinde kontrol noktasında polis ekiplerince bir kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada inşaatta kullanılan iskele demirlerinin içine gizlenmiş 17 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.


Kamyonetteki iskele demirlerinin içinde uyuşturucu ele geçirildi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonetteki iskele demirlerinin içinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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