Kamyonetteki Kerestenin Üzerinde Yatarak Yolculuk Yaptı

SAKARYA'da kereste yüklü kamyonetin kasasında yatarak yolculuk yapan inşaat işçisi görenleri şaşırttı.

SAKARYA'da kereste yüklü kamyonetin kasasında yatarak yolculuk yapan inşaat işçisi görenleri şaşırttı.



Adapazarı çevre yolunda seyir halinde olan kamyonetin kasasında inşaat kalıp malzemelerinin üzerine yatan işçiyi görenler şaşkınlık yaşadı. İşçinin trafikte seyir halinde olan kamyonetin üzerinde ellerini başının arkasına koymuş halde yatması çevredekileri korkuttu. O anları görüntüleyen kişi, "İnanmıyorum" yorumunda bulundu.



- Sakarya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı

Son Dakika! 146 Bin 669 Kişi 31 Mart'ta Oy Kullanamayacak

Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti

Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı