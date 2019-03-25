Son Dakika Haberleri: Kamyonetteki Kerestenin Üzerinde Yatarak Yolculuk Yaptı

Kamyonetteki Kerestenin Üzerinde Yatarak Yolculuk Yaptı

1 saat önce

SAKARYA'da kereste yüklü kamyonetin kasasında yatarak yolculuk yapan inşaat işçisi görenleri şaşırttı.

Kamyonetteki Kerestenin Üzerinde Yatarak Yolculuk Yaptı, System.String[]
SAKARYA'da kereste yüklü kamyonetin kasasında yatarak yolculuk yapan inşaat işçisi görenleri şaşırttı.

Adapazarı çevre yolunda seyir halinde olan kamyonetin kasasında inşaat kalıp malzemelerinin üzerine yatan işçiyi görenler şaşkınlık yaşadı. İşçinin trafikte seyir halinde olan kamyonetin üzerinde ellerini başının arkasına koymuş halde yatması çevredekileri korkuttu. O anları görüntüleyen kişi, "İnanmıyorum" yorumunda bulundu.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

Adapazarı, Sakarya, İşçi, Güncel
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