Son Dakika Haberleri: Kamyonetteki Madeni Yağ Tenekelerinden Kaçak Sigara Çıktı

Kamyonetteki Madeni Yağ Tenekelerinden Kaçak Sigara Çıktı

1 saat önce

VAN'da polis tarafından bir kamyonette yapılan aramada 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine gizlenmiş toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kamyonetteki Madeni Yağ Tenekelerinden Kaçak Sigara Çıktı, System.String[]
VAN'da polis tarafından bir kamyonette yapılan aramada 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine gizlenmiş toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Ekiplerin kamyonette yaptığı aramada, 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.A., hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:38 Kaynak: DHA

Polis, Van, Güncel
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