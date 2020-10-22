Son dakika haberi! Antalya'da kamyonetteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberi! Antalya'da kamyonetteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında
22.10.2020 15:29
Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da seyir halindeki kamyonetin kasasında, tente kısmında yatarak yolculuk eden kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.
Antalya'da seyir halindeki kamyonetin kasasında, tente kısmında yatarak yolculuk eden kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.
Serik ilçesinde D-400 kara yolunda seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonetin kasasındaki tente üzerinde yatan kişi, rahat tavırlarıyla görenleri şaşırttı.
Tehlikeli yolcuğun bir kısmı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bazı sürücüler rahat davranışlar sergileyen kişiye tepki gösterdi.
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