Kamyonetten düşen boru seyir halindeki dolmuşa saplandı - Son Dakika

Sinop'ta, seyir halindeki kamyonetin üzerinden düşen demir doğal gaz borusu, karşı şeritten gelen dolmuşun kaportasına saplandı.

Cemal Kuzu idaresindeki 57 AAT 191 plakalı kamyonet Kefevi Mahallesi'nde seyir halindeyken üzerinde bulunan doğal gaz boruları düşmeye başladı.

Araçtan düşen borulardan bir tanesi bu sırada karşı şeritten gelen ve içerisinde yolcuların bulunduğu Cemal Gençgün'ün kullandığı 57 D 0028 plakalı dolmuşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dolmuşun yan camını kıran boru daha sonra aracın kaportasına girdi.

Kaza nedeniyle dolmuşun yanı sıra yol kenarında park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

Dolmuş sürücüsü Cemal Gençgün, demirin üzerine geldiğini fark etmesine rağmen kaçamadığını belirterek,"Araçta insanlar, çocuklar vardı. Araca saplanan demir boru camı kırdı, kafamızın yanından geçti. İnsanlar çok korktu ama Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı." diye konuştu.