Kamyonetten Düşen Saca Çarpmamak İsterken Kaza Yaptı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan Selda Özer, önünde seyreden kamyonetin üzerinden düşen sac nedeniyle manevra yapınca bariyerlere çarptı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan Selda Özer
, önünde seyreden kamyonetin üzerinden düşen sac nedeniyle manevra yapınca bariyerlere çarptı. Özer, kazada hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Selda Özel, kullandığı 59 YB 770 plakalı otomobil ile Edirne
yönüne giderken önünde seyreden kamyonetin üzerinde bulunan demir sac yola düştü. Özel, saca çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobilin hakimiyetini kaybederek, önce yolun sağındaki bariyerlere adından da ortadaki beton bariyerlere çarptı. Hafif yaralanan Selda Özer, panikle çıkamadığı otomobilin içinden yoldan geçenler tarafından çıkarıldı. Özel'e ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Üzerinden sac düşen kamyonetin sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Tekirdağ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:24 Kaynak: DHA
Nişantası'nda Moda Tasarım Atölyesi Olan Kadın, Kızı İçin Memleketine Dönerek Çiftçilik Yapmaya Başladı
Bakan Soylu, Drift Yapan ve Makas Atan Sürücüleri Bir Kez Daha Uyardı
Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı
Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi