Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalışırken kamerayla görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalışırken kamerayla görüntülendi - Son Dakika

Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalışırken kamerayla görüntülendi

6 saat önce

Güvenlik kamerasından görüntü Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalışırken kamerayla görüntülendi OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iş yerinin önünde oturan kişinin, seyir halindeki kamyonetten fırlayan lastiği tekme atarak durdurmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasından görüntü Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalışırken kamerayla görüntülendi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iş yerinin önünde oturan kişinin, seyir halindeki kamyonetten fırlayan lastiği tekme atarak durdurmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadirli- Sumbas kara yolunda seyir halindeki kamyonetin sol ön lastiği yerinden fırladı.

Bu sırada, iş yerinin önünde oturan kişi, üzerine doğru gelen lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Lastik, iş yerinin önündeki telefon panosuna çarparak durdu.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerinin önünde oturan kişinin üzerine doğru gelen lastiğe tekme atması yer alıyor.

Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalışırken kamerayla görüntülendi

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:23 Kaynak: AA
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