Seyir halindeki kamyonun lastiği böyle fırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki kamyonun lastiği böyle fırladı

10.10.2022 16:40

Seyir halindeki kamyonun lastiği böyle fırladı Ankara'da bir kamyonetin kasasından fırlayan lastik parçası, kamyonun arkasında seyir halinde devam eden bir aracın önüne düştü.

Seyir halindeki kamyonun lastiği böyle fırladı

ANKARA - Ankara'da bir kamyonetin kasasından fırlayan lastik parçası, kamyonun arkasında seyir halinde devam eden bir aracın önüne düştü. Olası bir felaketin eşiğinden dönülen o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay Ankara- Samsun karayolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasından fırlayan lastik parçası arkadan gelen bir otomobilin önüne düştü. Facianın eşiğinden kıl payıyla dönülen o anlar ise araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

YORUMLAR
500
ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi Ankara haberi | Gölbaşı'nda ardı ardına spor müsabakaları Ankara haberi | Gölbaşı'nda ardı ardına spor müsabakaları Kamyonetten fırlayan lastik az daha felakete sebep oluyordu Kamyonetten fırlayan lastik az daha felakete sebep oluyordu
Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki kamyonun lastiği böyle fırladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 01:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Seyir halindeki kamyonun lastiği böyle fırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement