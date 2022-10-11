Kamyonetten fırlayan lastik az daha felakete sebep oluyordu - Son Dakika
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Kamyonetten fırlayan lastik az daha felakete sebep oluyordu

11.10.2022 00:57
Kamyonetten fırlayan lastik az daha felakete sebep oluyordu

Ankara'da bir kamyonetin kasasından fırlayan lastik parçası, kamyonun arkasında seyir halinde devam eden bir aracın önüne düştü.

Ankara'da bir kamyonetin kasasından fırlayan lastik parçası, kamyonun arkasında seyir halinde devam eden bir aracın önüne düştü. Olası bir felaketin eşiğinden dönülen o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Ankara- Samsun karayolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasından fırlayan lastik parçası arkadan gelen bir otomobilin önüne düştü. Facianın eşiğinden kıl payıyla dönülen o anlar ise araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Elmadağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetten fırlayan lastik az daha felakete sebep oluyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonetten fırlayan lastik az daha felakete sebep oluyordu - Son Dakika
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