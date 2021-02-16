Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu - Son Dakika
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Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu

16.02.2021 14:21
Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu

Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurduELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, seyir halindeki kamyonetten fırlayıp, park halindeki TIR'a çarpan lastiğin kara yolunda tehlike oluşturması, dinlenme tesisi çalışanı tarafından önlendi.

Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, seyir halindeki kamyonetten fırlayıp, park halindeki TIR'a çarpan lastiğin kara yolunda tehlike oluşturması, dinlenme tesisi çalışanı tarafından önlendi. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkisinde, dinlenme tesisi yakınında, seyir halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetten fırlayan lastik, park halinde olan TIR'a çarptı. Seyir halindeki hafif ticari aracı da teğet geçen lastiği gören dinlenme tesisi çalışanı, kara yolunda tehlike oluşturmaması için önünde durdu. Tesisin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre personel, hızı azalan lastiği önünde durarak, sarsılmasına rağmen durdurdu. Tesis çalışanı, daha sonra lastiği kamyonetin sürücüsüne teslim etti.

Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu
Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu
Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu
Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu
Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu
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Kaynak: DHA

Karakoçan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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