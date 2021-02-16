Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkisinde, dinlenme tesisi yakınında, seyir halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetten fırlayan lastik, park halinde olan TIR'a çarptı. Seyir halindeki hafif ticari aracı da teğet geçen lastiği gören dinlenme tesisi çalışanı, kara yolunda tehlike oluşturmaması için önünde durdu. Tesisin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre personel, hızı azalan lastiği önünde durarak, sarsılmasına rağmen durdurdu. Tesis çalışanı, daha sonra lastiği kamyonetin sürücüsüne teslim etti.

Kaynak: DHA

Karakoçan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu - Son Dakika

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