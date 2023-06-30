Kamyonetten indirilirken firar eden boğanın kaçışı film sahnelerini aratmadı - Son Dakika
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Kamyonetten indirilirken firar eden boğanın kaçışı film sahnelerini aratmadı

30.06.2023 14:17

Erzurum'da sahipleri tarafından kamyonetten indirilen bir boğa ani bir refleksle kaçmayı başardı. Sahiplerinin elinden kaçan boğa zaman zaman çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken bazen de filmleri aratmayan sahnelere sebep oldu. Boğa, bir oto tamirhanesine girerek içerdeki müşterileri ve çalışanları şaşkına çevirdi. Ancak sonunda boğanın sahipleri gelerek dışarı kaçmak isteyen boğayı yakaladılar.

Erzurum'da sahipleri tarafından kamyonetten indirilen bir boğa ani bir refleksle kaçmayı başardı. Sahiplerinin elinden kaçan boğa zaman zaman çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken bazen de filmleri aratmayan sahnelere sebep oldu. Vatandaşların da boğayı yakalamak için desteğe gelmesi de çare olmadı.

OTO TAMİRHANESİNE GİRDİ

Kaçak boğa bir ara kendisini yakalamak isteyen kişiyi metrelerce yerde sürüklendi. Daha sonra bir oto tamirhanesine giren hayvan bir anda içerdekileri şoka soktu. Tamirhanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde boğanın içerde bir süre gezindiği ve daha sonra sahipleri gelince tekrar kaçmaya çalıştığı görüldü.

BOYNUZLARINDAN TUTTU, SÜRÜKLENDİ

Boğayı yakalamak isteyen bir kişi boynuzlarından tutunca metrelerce yerde sürüklendi. Ancak boğanın inadına fazla dayanamadı. Daha da öfkelenen boğa, bu defa otomobil tamirhanesine girdi. İçerdeki müşteriler ve çalışanlar bir anda karşılarında boğayı görünce saklanacak yer aradılar.

O ANLAR KAMERADA

İşyerinin güvenlik kameralarında saniye saniye kayıt altına alınan görüntülerin sonunda ise boğanın sahipleri gelerek dışarı kaçmak isteyen boğayı yakaladıkları görülüyor.

Kaynak: İHA
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Yakutiye, Erzurum, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetten indirilirken firar eden boğanın kaçışı film sahnelerini aratmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonetten indirilirken firar eden boğanın kaçışı film sahnelerini aratmadı - Son Dakika
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