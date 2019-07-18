Kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti
3 saat önce
Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl yolu üzerinde kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti.
Trabzon Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:13 Kaynak: İHA
'un Çaykara
ilçesi Uzungöl
yolu üzerinde kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Dursun Özen yönetimindeki ot yüklü kamyonet, Uzungöl yolu Alçak köprü Köseli
Mahallesi yol ayırımında dere kenarında durdu. Kamyonetin üzerine çıkan Özen, ot boşaltırken dengesini kaybederek dereye düştü. Yoldan geçenler tarafından dereden çıkartılan Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON
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