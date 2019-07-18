Son Dakika Haberleri: Kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti
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Kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti

3 saat önce

Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl yolu üzerinde kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti.

Kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti, System.String[]
Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl yolu üzerinde kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Dursun Özen yönetimindeki ot yüklü kamyonet, Uzungöl yolu Alçak köprü Köseli Mahallesi yol ayırımında dere kenarında durdu. Kamyonetin üzerine çıkan Özen, ot boşaltırken dengesini kaybederek dereye düştü. Yoldan geçenler tarafından dereden çıkartılan Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON
Çaykara, Trabzon, Uzungöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:13 Kaynak: İHA
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