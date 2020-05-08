Kamyonetten para çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

MALATYA'da kamyonetten 3 bin 200 lira para çalan hırsız, 48 saatlik kamera kayıtlarını izleyen polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 Mayıs'ta bir kamyonetin içerisinde 3 bin 200 lira paranın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevrede bulunan 12 farklı işyeri kameralarının 48 saatlik görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. Polis ekipleri, belirlenen şüpheliyi parayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Para sahibine teslim edilirken, şüpheli ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.