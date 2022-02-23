Kamyonetten sarkan boru, dolmuşa saplandı - Son Dakika

Sinop'ta doğal gaz borusu taşıyan kamyonetten sarkan boru dolmuşa saplandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 13: 30 sıralarında Sinop Okullar Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğal gaz borusu taşıyan sürücü C.K. idaresindeki 57 AAT 191 plakalı kamyonetten sarkan boru, Seyit Bilal Türbesi mevkisinde içinde yolcuların da bulunduğu 57 D 0028 plakalı Ergün Gençgün'ün kullandığı dolmuşa saplandı. Dolmuşun üst ön kısmından saplanan boru, sol kısımdaki camı patlattı. Olay anında patlayan camın bulunduğu koltukta bebekli bir yolcunun oturduğu öğrenildi. Kazada yaralanma olmazken, dolmuşta ve park halinde bulunan iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Dolmuş sürücüsü Ergün Gençgün,"Duraktan yolcuyu aldım aşağıya ilerlerken küçük pikap, koymaması gereken doğal gaz demirini koymuş. Üzerime geliyordu, korna bastım ikaz ettim sonra yana kaçtım ama araçlar vardı daha fazla kaçamadım. Adam halen gelmeye devam edince demir ön kısımdan içeri girdi. İçeri girince araçta birkaç tane malzeme vardı, ben göremedim. Sonra camı kırdı. Tesellimiz orada küçük çocuk vardı bari ona bir şey olmadı. Birkaç tane arabaya da zarar verdi" dedi.

Trafik ekipleri olayla ilgili uygunsuz taşıma yapan kamyonet sürücüsüne cezai işlem uyguladı. - SİNOP