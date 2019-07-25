Son Dakika Haberleri: Kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı, kızı öldü
Son Dakika Güncel Haber

Kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı, kızı öldü

1 saat önce

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen kamyona çarptı.

Kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı, kızı öldü, System.String[]
AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Özkan Çine (35) yaralandı, yanındaki kızı Elanur Çine (12) ise yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 saatlerinde ilçeye bağlı Kızıldere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Özkan Çine yönetimindeki 09 R 7939 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjü aşarak karşı yönden gelen Mehmet Tekin (42) yönetimindeki 07 NNN 93 plakalı kamyona çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Özkan Çine ile yanındaki kızı Elanur Çine yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elanur Çine, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Özkan Çine'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kamyon şoförü Mehmet Tekin'i ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.


Buharkent, Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kadını "müstehcen fotoğraf" şantajı mı ölüme sürükledi? DGS sonuçları açıklandı Erdoğan'ı en çok haber yapan 10 ülke belli oldu Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:18:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı, kızı öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]