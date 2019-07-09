Son Dakika Haberleri: Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti
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Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti

1 saat önce

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti, System.String[]
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Özdil-Yağmurdere grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avrasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Ali Kemal Pehlivan, motosikletiyle seyir halinde iken kamyonla çarpışması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Pehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gencin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
Trabzon, Yomra, 3. Sayfa
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