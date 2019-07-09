Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti
1 saat önce
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
'un Yomra
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Özdil-Yağmurdere grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avrasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Ali Kemal
Pehlivan, motosikletiyle seyir halinde iken kamyonla çarpışması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası Kaşüstü
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Pehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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