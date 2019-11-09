Son Dakika Haberleri: Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

7 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Y'nin (36) kullandığı 55 VJ 550 plakalı kamyon, Örnek Sanayi Sitesi Kutlukent Bulvarı'ndaki kavşakta Müslüm Gülçiçek (22) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Gülçiçek, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kutlukent, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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