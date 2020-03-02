Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü Halil Dölek (56) hayatını kaybetti.

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü Halil Dölek (56) hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Y.İ. gözaltına alındı.

Kaza, Merkez Mahallesi çevreyolu Hal Sokak'ta meydana geldi. Mersin'den Silifke yönüne giden Halil Dölek yönetimindeki 33 VT 077 plakalı motosiklet, seyir halinde olan Y.İ. yönetimindeki 33 BVY 11 plakalı kamyonla çarpıştı. Yere düşen motosiklet sürücüsü Dölek, kamyonun altında kaldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Dölek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dölek'in cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Y.İ. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:12 Kaynak: DHA
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