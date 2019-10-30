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Son Dakika 3. Sayfa Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü

15 dakika önce

Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazada, otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri ilçe girişindeki döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ergün yönetimindeki 59 LJ 431 plakalı otomobil, Ferruh Boylu yönetimindeki 22 UB 270 plakalı kamyonla çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçta yolcu olarak bulunan Asiye Ergün hafif yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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