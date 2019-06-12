Kamyonla çarpışan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı
1 saat önce
Elazığ'da kamyonla çarpışan gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil tarlaya uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:12 Kaynak: İHA
'da kamyonla çarpışan gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil tarlaya uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Bingöl
Karayolu Mollakendi
Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 23 BA 137 plakalı kamyon, kavşağa girmek isterken aynı yönde seyir halinde olan İ.D. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil yoldan çıkıp tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerinde olay yerinde sağlık, polis ve Jandarma
ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
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