Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Öldü, Arkadaşı Yaralı
57 dakika önce
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yalçın Coşkun (35) yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Sami Ertaş (24) yaralandı.
KÜTAHYA'nın Gediz
ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yalçın Coşkun (35) yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Sami Ertaş (24) yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Gediz- Uşak
karayolunun 18'inci kilometresindeki Sobacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Gediz'den Uşak yönüne giden Keşfi Orhan (47) yönetimindeki 43 FR 660 plakalı kamyon, karşıdan gelen Yalçın Coşkun idaresindeki 43 AD 158 plakalı otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yalçın Coşkun ve yanında bulunan Sami Ertaş ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonunda otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Coşkun, Kütahya
Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Coşkun, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:47 Kaynak: DHA
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