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Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]
Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi'nde seyir halinde bulunan 19 yaşındaki Kadir Sevimli'nin idaresindeki 27 AHS 07 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Abdullah Gürtekin'in yönetimindeki 27 BD 610 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan Sevimli, kazayı görenlerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastanenin acil servisine götürülen Sevimli tedaviye alındı. Sevimli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sevimli'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:07 Kaynak: İHA
Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • Lordos: Gözümün önünde oldu , kamyon kendi şeridindeydi , direk kamyona bodoslama girdi , sanırım boynu kırılmıştı hemen 112 yi aradık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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